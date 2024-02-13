اتحاد كرة القدم يعلن القائمة الأولية للمنتخب الوطني استعدادا للتصفيات الأسيوية (أسماء)

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، القائمة الأولية للمنتخب الوطني، استعدادا لخوض الاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وحسب اللجنة الإعلامية للاتحاد، فإن التشكيلة تضم 30 لاعبا، وقد تم استدعائهم للدخول في المعسكر الداخلي بصنعاء، استعدادا للاستحقاقات الخارجية وفي مقدمتها استكمال التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027م، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات (اليمن ، الامارات ، البحرين ، النيبال).

وأوضحت اللجنة، أن المنتخب الوطني سيدشن معسكره الاعدادي الداخلي بصنعاء يوم الخميس 15 فبراير الجاري، تحت قيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي المدير الفني للمنتخب ومساعده الوطني محمد الزريقي؛ إستعداداً لمواجهة الامارات ذهاباً في الجولة الثالثة يوم 21 مارس المقبل على استاد آل مكتوم بدبي، وإياباً في الجولة الرابعة يوم 26 مارس في مدينة أبها السعودية.

وكان المنتخب الوطني قد استهل التصفيات بمواجهة البحرين منتصف نوفمبر الماضي في أبها وخسر بهدفين نظيفين، وفي الجولة الثانية فاز على مضيفه النيبالي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة النيبالية كاتماندو.

وحسب الدكتور حميد شيباني أمين عام اتحاد كرة القدم، فأن القائمة الأولية تم إختيارها من قبل الجهاز المعاون لمدرب المنتخب الوطني على ضوء متابعة مباريات الدوري العام لأندية الدرجة الأولى، والتي أفرزت أفضل العناصر التي تم إختيارها.

وأوضح، أن المعسكر الداخلي بصنعاء سيستمر حتى نهاية فبراير الجاري ويعقبه نقل تحضيرات المنتخب إلى السعودية لخوض معسكر خارجي، وهناك مساعي لتأمين مباراة تجريبية أو أكثر للمنتخب قبل التوجه إلى الامارات لمواجهة المنتخب الإماراتي يوم 21 مارس في الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المشتركة.

وأكد أن الاتحاد اليمني لكرة القدم يسخر كافة الامكانات في سبيل إعداد المنتخب بصورة جيدة وحريص على توفير كل مقومات نجاح مرحلة الاعداد بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة ، متمنياً للجهاز الفني التوفيق والنجاح وتحقيق النتائج المأمولة في الاستحقاقات القادمة.

أسماء القائمة الأولية للمنتخب الذين تم استدعاؤهم للدخول في المعسكر:

1- عبدالله السعدي - شعب إب

2- محمد أمان - شعب حضرموت

3- سعود السوادي - أهلي صنعاء

4- أكرم سالم جوبح - سلام الغرفة

5- عبدالحليم شابص - وحدة صنعاء

6- محمد سعيد الغيلي - شعب حضرموت

7- محمد ناجي القشمي- - شعب إب

8- الخضر سالم الدوح - شعب حضرموت

9- قاسم حسين الشرفي - وحدة صنعاء

10- محمد حسن الطيري - وحدة صنعاء

11- زيدان نبيل مكرم - تضامن حضرموت

12- حمزة أحمد محروس - أهلي تعز

13- حمزة محمد حنش - أهلي صنعاء

14- رضوان علي الحبيشي - وحدة صنعاء

15- عبدالمجيد محمد صبارة - وحدة صنعاء

16- ممدوح صالح بن عجاج - تضامن حضرموت

17- حسن سالم باسفر - شعب حضرموت

18- عبدالعزيز مصنوم - تضامن حضرموت

19- أحمد عبدالغني - فحمان

20- حسن عراسي - شعب حضرموت

21- نواز عبدالهادي - فحمان

22- حيدر أسلم - أهلي صنعاء

23- ناصر محمد ناصر - العروبة

24- أحمد نبيل ضبعان - أهلي صنعاء

25- جميل الدبعي - 22مايو

26- صقر خالد الدربي - أهلي صنعاء

27- أحمد محمد باحاج - تضامن حضرموت

28- علاء الصهباني - إتحاد إب

29- عماد حمود الجديمة - 22مايو

30- عبدالرحمن الشامي - وحدة صنعاء