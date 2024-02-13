وزير الرياضة يشهد ختام بطولة عيد الربيع الصينى للكونغ فو بستاد القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الخفل الختامي لبطولة عيد الربيع الصيني للكونغ فو، والتي أقيمت علي مدار ٣ أيام، بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 4500 لاعب ولاعبة من 200 هيئة رياضية ومركز شباب ونادي لجميع المراحل السنية، والتي يتواجد بها لاعبون من دولة الصين.

حضر الختام سعادة السفير الصيني لدى مصر، السيد/ لياو ليتشيانج، المحاسب/ شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ، السيد/ يانج رونغهاو وزير مفوض- رئيس المركز الثقافي الصيني، العميد سعيد صلاح رئيس قطاع البطولة الرياضة للقوات المسلحة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من كبار الشخصيات من الجانبين المصري والصيني.

وتضمن الحفل عروضًا رياضية مميزة لفنون الكونغ فو، وعروضًا ثقافية وفنية من مختلف الدول المشاركة.

أشرف صبحي: البطولة تُعدّ حدثاً رياضياً وثقافياَ هاماً يعزز العلاقات بين مصر والصين

وفي كلمة له، قال وزير الشباب والرياضة:" أعرب عن سعادتي لحضور ختام هذه البطولة، والتي تُعدّ حدثاً رياضياً وثقافياَ هاماً يعزز العلاقات بين مصر والصين، وفرصة لتعزيز الصداقة والتبادل الثقافي بين الشعبين".

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم وتطوير رياضة الكونغ فو في مصر، لافتاً إلى أهمية هذه البطولة في تنمية رياضة الكونغ فو في مصر، والدور الكبير الذي تلعبه هذه البطولة في تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والصين، مشيداً بالمستوى المتميز للبطولة، وبالأداء الرائع للاعبين المشاركين.

من جانبه، أعرب السفير الصيني عن شكره وتقديره للوزارة على استضافتها لهذه البطولة، مؤكداً على أن هذه البطولة تُعدّ رمزًا للصداقة والتعاون بين مصر والصين.

وقال شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للووشو كونغ إن بطولة عيد الربيع الصيني تقام ضمن احتفالات مصر بعيد الربيع الصين، وتعمل على تعزيز التعاون بين الاتحاد المصري للووشو كونغ فو والمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، وتهدف أيضاً إلى تعزيز أواصر التعاون الرياضي بين مصر والصين وتَوْطيد علاقات الصداقة الممتدة عبر العصور بين البلدين.