اكتمال وصول المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2024

ياسر رشاد - القاهرة - اكتمل اليوم الثلاثاء، وصول الوفود والمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2024 ، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة. احدي سلسلة بطولات العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024.

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

ومن المنتظر ان يشهد الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز جميع منافسات البطولة التي تستمر علي مدار اربع ايام يرافقه وفد إعلامي من وكالات الأنباء الدولية

ومن ناحية اخري تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لاستضافة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وسيدات القاهرة 2024، والمقرر إقامته خلال الفترة من (١٥-١٨) فبراير الجارى، وهي إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وأشار وزير الرياضة إلى الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الإنجازات خلال الآونة الراهنة.

ومن جانبه، أثنى الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وكان اتحاد الجمباز قد أعلن قائمة المنتخب في كأس العالم القاهرة 2024

وتضم قائمة فراعنة الجمباز:

فني آنسات:

نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.

فني رجال:

علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي