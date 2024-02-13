الأهلي يهدي درع النادي للسفير الأرجنتيني .. والمجلس يستعرض نتائج الزيارة

ياسر رشاد - القاهرة - أستعرض مجلس الإدارة الأهلي نتائج الزيارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب نتائج زيارة جونزالو أوريولابيتا، سفير الأرجنتين بالقاهرة، لمقر النادي بالجزيرة، ‏التي ‏عكست تقديره الكبير للأهلي، وتاريخه العريق الممتد لأكثر من 116 عامًا، وريادته لكرة القدم، وفي مختلف ‏الرياضات ‏بمصر وإفريقيا عبر عقود طويلة، وامتلاكه أكثر من فرع بمواصفات عالمية.‏

وأشار الكابتن الخطيب إلى أن أوريولابيتا‏ أبدى إعجابه الشديد بالأذرع الاقتصادية للنادي ممثلة في شركاته العديدة، ورغبته في ‏نقل ‏هذه التجربة إلى المؤسسات الرياضية في الأرجنتين، والعمل على التجهيز لمذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الفترة القادمة.‏

كان رئيس النادي، قد استقبل ظهر اليوم، جونزالو أوريولابيتا، والوفد المرافق له، وعقد جلسة مطولة معهم، ناقش خلالها العديد من الأمور المتعلقة بتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وقام السفير بجولة داخل مقر الجزيرة، تفقد خلالها ملعب مختار التتش، وصالة الأمير عبد الله الفيصل، والنصب التذكاري للشهداء، وصالة الجمباز، ودولاب البطولات. في ختام الزيارة، قام الخطيب بإهداء السفير الأرجنتيني درع وعلم وقميص النادي، فيما حرص السفير على تقديم قميص منتخب الأرجنتين لرئيس الأهلي.

وأعرب السفير الأرجنتيني عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المميزة للنادي، و امتلاكه للعديد من المرافق المصممة بأحدث الطرق العالمية، مؤكدًا أنه سيحرص على المشاركة في أي فعاليات تخص النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.