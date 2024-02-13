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"نجم الأهلي في المقدمة".. تعرف على قائمة هدافي كأس مصر عبر التاريخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يترقب عشاق كرة القدم المصرية في الوطن العربي، مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2022 -2023، المقرر إقامته في المملكة العربية يوم 8 مارس المقبل.

وقبل إقامة مباراة نهائي النسخة الحالية من البطولة، سوف نستعرض في السطور التالية قائمة هدافي البطولة عبر التاريخ.

ويتصدر نجم النادي الأهلي الراحل أحمد مكاوي، قائمة هدافي البطولة عبر التاريخ برصيد 35 هدفاً.

ويأتي في المركز الثاني نجم الترسانة الراحل حسن الشاذلي، بتسجيله 32 هدفاً طوال تاريخ مشاركاته في البطولة رفقة "الشواكيش"، ويليه عبد الكريم صقر لاعب الأهلي والزمالك السابق برصيد 31 هدفاً.

وجاء نجم الأهلي والمصري البورسعيدي السابق السيد الضظوي في المركز الرابع بالقائمة، برصيد 28 هدفاً.

وكان المركز الخامس من نصيب لاعب نادي الزمالك السابق علاء الحامولي، برصيد 23 هدفاً في البطولة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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