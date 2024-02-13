شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يختتم تدريباته وينتظم فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة استعداداته لمواجهة إنبي، غدا الأربعاء ضمن الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتظم فريق المقاولون اليوم الثلاثاء في معسكر مغلق قبل مباراته المرتقبة مع النادي البترولي في ظل غياب عدد من اللاعبين للإصابة.

وحرص محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب،علي مؤازرة الجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة محمد عودة المدير الفني في حضور محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة، المشرف العام علي الكرة قبل مباراة إنبي بالدوري المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة 12 للدوري ،وعقد رئيس النادي جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم والتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة لعبور الموقف الحالي .

وأكد رئيس نادي المقاولون العرب ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني علي تخطي هذه المرحلة والتواجد بمركز يليق باسم نادي المقاولون في الدوري المصري مشيرا إلى أن الفترة المقبلة شهدت عملا مكثفا من الفريق والجميع ينتظر تغير الصورة في المباريات الرسمية واستعادة الانتصارات.

ومن جانبه أكد محمد عادل فتحي ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة محمد عودة بإعادة الأمور إلي نصابها بتواجد الفريق في مركز جيد في الدوري الممتاز الموسم الجاري مطالبا اللاعبين بالتحلي بالروح والإصرار مستشهدا بما شهدته بطولة أمم أفريقيا وحالة القتال التي ظهر عليها منتخب كوت ديفوار رغم خروجه إكلينيكيا من الدور الأول ولكن تكاتف اللاعبين وإصرارهم الكبير أوصلهما لمنصة التتويج.

وكان المقاولون بقيادة محمد عودة المدير الفني خاض معسكر خلال فترة توقف الدوري المصري الممتاز بمدينة الإسماعيلية تخلله عدد من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري.