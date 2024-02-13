سيكو فوفانا ضمن تشكيلة اللاعبين الأفضل في أمم أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدل الستار الأحد الماضي على أمم أفريقيا 2023 التي أقيمت يناير 2024 في كوت ديفوار بتتويج أصحاب الأرض بعد مشوار ملحمي على حساب نيجيريا.

ولم تخيب أمم 2023 التوقعات بفضل الإثارة الكبيرة التي لازمت مباريات الدورة منذ دور المجموعات، مرورا بالإقصائيات، وختاما بالنهائي المثير، حيث تفوقت الأفيال على النسور.

موقع جول العالمي اختار التشكيل المثالي لأمم أفريقيا بحسب ما قدمه اللاعبون خلال البطولة.

سيكو فوفانا

خارج الملعب وداخله شغل الإيفواري الأذهان، صفقة رحيله عن النصر باتجاه الاتفاق حيرت الكثيرين في ظل تألقه الكبير في موطنه مع منتخب بلاده، حتى عندما كان يعاني في دور المجموعات وعلى وشك الخروج، كان فوفانا النقطة المضيئة بانطلاقاته الهجومية وتسديداته الصاروخية، أبرزها تلك التي عنونت افتتاح مشوار البطولة في اللقاء الأول.

رونوين ويليامز

الاختيار كان صعبا بين حارس ماميلودي صان داونز المخضرم ونظيره في نيجيريا ستانلي نوابالي الذي ينشط أيضا في جنوب أفريقيا مع تشيبا يونايتد.

ولكن الحارس الجنوب أفريقي يستحق الأفضلية عطفا على الإنجاز الهائل الذي حققه في ربع النهائي ضد الرأس الأخضر بتصديه لأربع ركلات ترجيحية في سابقة تاريخية، وحفاظه على نظافة شباكه في خمس مباريات بمشوار «الأولاد» نحو نصف النهائي.

شانسيل مبيمبا

ظهور آخر لمحاربي الكونغو في الخط الخلفي للتشكيل المثالي عبر نجم مارسيليا الذي أثار الجدل باشتباكه مع مدرب المغرب وليد الركراكي، ولكن قائد «الفهود» كان على مستوى الحدث، ولم يتألق فقط دفاعيا وعلى مستوى القيادة بشخصيته نافذة الحضور، ولكن بالتسجيل أيضا كما فعل ضد غينيا.

أليكس إيوبي

«أوكوشا الصغير» يمتلك بالفعل زخما كبيرا بفضل مشواره الاحترافي المميز في إنجلترا، ولكن كان دائما محط الانتقاد لعدم تقديمه عروضا مشابهة مع بلاده.

نجح إيوبي في أن يكون العقل المدبر والممول لخط الهجوم النيجيري الناري الذي ربما لم يسجل كثيرا، ولكن بفضل تمريرات وكرات إيوبي الذكية عرف كيف يصل في الوقت المناسب للمرمى، ويتحكم بإيقاع المباريات، وتراجع مستواه وخضوعه للرقابة اللصيقة في النهائي كلف بلاده غاليا.

هاماري تراوري

قدمت مالي بطولة مميزة ببلوغ ربع النهائي والخروج بهدف في الدقيقة 121 ضد أصحاب الأرض، وأحد أبرز لاعبيها كان لاعب ريال سوسييداد والقائد تراوري رغم طرده في نفس اللقاء، ولكن كان رقما صعبا دفاعيا للخصوم، وقدم الإضافة هجوميا بعرضياته وانطلاقاته.

ويليام تروست إيكونج

قائد آخر يحضر في تشيكلنا وهو مدافع النسور النيجيرية ويليام تروس إيكونج الذي شكك البعض في اختياره في ظل تراجع مسيرته واتجاهه نحو اليونان مؤخرا، ولكن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة هو أفضل رد.

أثبت إيكونج أنه قائد حقيقي لتشكيل من النجوم بحاجة لعقل راجح في أرضية الميدان، وكون ثنائية دفاعية مميزة مع كالفين باسي، والهدوء الذي تمتع به في تنفيذ ركلات الجزاء برر اختياره من جوزيه بيسيرو، وليس فيكتور أوسيمين، لتنفيذها.

فيكتور أوسيمين

كما هو الحال بين مابولولو ودالا، كان كذلك بين أوسيمين ومواطنه أديمولا لوكمان صاحب الأهداف الثلاثة، ولكن تأثير الأفضل في أفريقيا على نسور نيجيريا والبطولة ككل كان أكبر.

قبل النهائي، سجل نجم نابولي هدفا وحيدا، ولكنه أسهم في صناعة ثلاثة واحتساب ركلتي جزاء لفريقه، ورغم معاناته من المرض قبل نصف النهائي، تعافى سريعا وتحامل على نفسه ليشارك ويقود بلاده للمباراة الختامية.

لاعب البطولة بلا شك، وإن كان الفارق طفيف مع فوفانا.

آرثر موسواكو

تألق منتخب الكونغو الديمقراطية ككل، وظهر نجومه الألمع في حالة مميزة في الكوت ديفوار 2024، وموسواكو كان أحد هؤلاء.

ظهير بشكتاش كان دائم المساهمة الهجومية كما اعتاد عليه جمهور البريميرليج من فترته المميزة مع وست هام، وهدفه ضد غينيا من الكرة الثابتة يعد من روائع البطولة.

مابولولو

كان الاختيار صعبا بين الثنائي الأنجولي جيلسون دالا ومابولولو، ولكن هداف الدوري المصري والاتحاد رغم أنه سجل ثلاثة مقابل أربعة لدالا، ولكن أهدافه كانت أكثر حسما، وأهمها ضد الجزائر وبوركينا فاسو اللذين أمنا التأهل للدور المقبل، وبالطبع، رائعته ضد ناميبيا.

تيبوهو موكوينا

ممثل آخر للأولاد وصن داونز هو متوسط الميدان «الهادئ» في تشكيل ستيف بروس، والذي يلعب دور منفذ أفكاره في أرضية الميدان، ورمانة الميزان التي تؤمن الحماية الدفاعية لأحد أفضل الفرق من حيث عدم استقبال الأهداف في البطولة، ومحطة للانطلاق لهجمات الفريق.

إيميليو نسوي

أحد المفاجآت السارة لأمم أفريقيا هو هدافها الغيني الاستوائي الذي بعمر 34 عاما وهو يلعب في الدرجة الثالثة الإسبانية صنع الحدث.

قدمت غينيا الإستوائية كرة قدم ممتعة وحققت الإنجاز بتصدر مجموعة تضم طرفي النهائي، وسحقت الكوت ديفوار برباعية، وأهداف نسوي الخمسة كانت عاملا مهما في تحقيق هذا المشوار الخيالي للبلد الصغير كرويا.