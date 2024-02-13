مصر تحصد ميداليتين في اليوم الأول ببطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبي

ياسر رشاد - القاهرة - حصد منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي، ميداليتين في منافسات اليوم الأول ببطولة فزاع الدولية والتي تستمر حتى 16 فبراير الجاري، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أحرز كريم محمود عبدالتواب الميدالية البرونزية في سباق 200 متر عدو في الفئة الطبية T44، بتحقيق زمن قدره 23.63 ث وهو رقم شخصي جديد له، كما حقق اللاعب جمعة محمد عبدالحميد الميدالية الفضية في سباق رمي القرص فئة F56 محققا رقما 38.32 وهو رقم شخصي جديد، وجاء إبراهيم بدر محمد في المركز الرابع في مسابقة رمي القرص فئة F56.

من جانبه وجه إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس البعثة في الإمارات الشكر إلى سفارة مصر في الإمارات على اهتمامها الكبير بالبعثة.

وأكد حسنين أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تقدم كل الدعم للبعثة منذ قدومها، وهو ما يسهم في تحقيق الإنجازات التي بدأت اليوم وتستأنف في الأيام المقبلة.

تابع حسنين أن المنتخب الوطني يبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج والعودة لمصر بأفض إنجاز حاصدًا العديد من الميداليات.

تضم قائمة منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي في بطولة فزاع الدولية كلًا من:

كريم محمود عبدالتواب - محمد كمال رمضان - إبراهيم بدر محمد - مصطفى فتح الله علي - جمعة محمد عبدالحميد - عبدالرحمن يوسف شبيب - شيماء سامي جابر - مها شعبان أبو سالم.

الجهاز الفني والإداري: محمد عيسى رئيس جهاز ألعاب القوى - أحمد نصر المراجي مدرب مسابقات الوثب والعدو - أحمد خيري ضاحي مدرب مسابقات الرمي - محمود رمضان العطار إداري، ويرأس البعثة في الإمارات إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.