طارق السعيد: الزمالك أبرم صفقات قوية.. وحسام حسن "رجل المرحلة" بمنتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك أبرم صفقات قوية خلال الميركاتو الشتوي، والأمور أصبحت مستقرة إداريًا، بعدما نجح مجلس الإدارة في حل العديد من الازمات، متمنيًا أن تظهر الصفقات بشكل قوي خلال المرحلة المقبلة خصوصا أنهم لاعبين مميزين وعلى رأسهم عبدالله السعيد.

وقال السعيد : "اختيار حسام حسن لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر قرار صحيح وهو مطلب جماهيري ورجل المرحلة الحالية، وقرار تعيينه تأخر كثيرًا، وروي فيتوريا لم يقدم شيئا للكرة المصرية ونتائجنا في أمم إفريقيا سلبية ولم نحقق أي انتصار في 4 مباريات، ولم يكن من المقبول تلقى كل هذه الأهداف في البطولة".

وأضاف: "نتمنى أن تكون مباراة نهائي كأس مصر قوية، وأنا (زمالكاوي) كما قولت قبل ذلك، ولكن نتمنى أن يقدم القطبين مستوى يليق بالكرة المصرية".

وأكمل: "أنا كنت (أحرف) من طارق السيد، ولكن أنا لم ألعب في مركز الظهير الأيسر وهو كان الأفضل مني في هذا المركز، وطارق السيد لاعب كبير وأيضا كان يسجل الأهداف، ومع احترامي وتقدير جيلبرتو لاعب كبير، لكنه في الأصل كان لاعب وسط".

وزاد: "طارق السيد له تاريخ كبير في نادي الزمالك وحقق ألقاب كثيرة مع النادي، ولا يستطيع أحد نسيان ما قدمه للفريق الأبيض".

وعلى جانب متصل ، أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لم يضع أي شروط في عقده مع الجبلاية، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مستمرة مع روي فيتوريا لتخفيض الشرط الجزائي.

وقال الكومي : "حسام حسن وإبراهيم نجوم كبار وإضافة كبيرة للمنتخب المصري، ونتمنى أن ينجحوا في إعادة الفراعنة إلى الألقاب وتقديم كرة قدم جيدة، وأن تكون البداية موفقة وكلنا سعداء بالتعاقد مع التوأم".

وأضاف: "محمد الماشطة مدير الشئون القانونية ووليد العطار قاموا بالاتفاق مع محامي فيتوريا ووكيله، وسيتم جدولة المستحقات المالية، ولكن حتى الآن هناك مفاوضات لتخفيض قيمة الشرط الجزائي".

وواصل: "سوف يتم الاعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع حسام حسن يوم الخميس القادم في المؤتمر الصحفي، وحسام رفض وضع أي شروط في عقده مع اتحاد الكرة".

وتابع: "حسام حسن يسعى لخدمة منتخب بلده، وجميع أعضاء الاتحاد سوف يعملون على تلافي الأخطاء، والجهاز الفني لم يتحدثوا في أي شئ سواء الأمور المادية أو خلافه، والهدف أن نكون جميعا يد واحدة".

وأكمل: "حازم إمام ومحمد بركات عضوي اتحاد الكرة تحدثوا مع التوأم، وهناك تواصل أيضا مع الجهاز الجديد من جانب عامر حسين لتوفير كافة مطالبهم، ويجب الإشادة أيضا بـ أحمد دياب رئيس الرابطة الذي يلبي كل شئ، وهناك اتصالات مستمرة بين الجميع مع حسام حسن لمساعدته".

وزاد: "نهنئ جميع الحكام المصريين الذين شرفونا في أمم إفريقيا، ونتمنى تواجدهم في كأس العالم المقبلة، وسوف نقوم بإقامة تكريم لهم في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأتم: "بالتأكيد، سيتم إدارة نهائي كأس مصر من جانب حكامنا المصريين، الذين أصبحوا من أفضل الحكام على مستوى القارة الإفريقية".