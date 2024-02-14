شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يصطحب كل لاعبى الإسماعيلى لمعسكر مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتظم لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي الاسماعيلي في معسكر مغلق مساء اليوم ، استعدادا لمواجهة سيراميكا بعد غدٍ الخميس بالاسبوع الثاني عشر من بطولة دوري العام نسخة 2023 -2024.

وحرص إيهاب جلال المدير الفني على ضم كافة اللاعبين للمعسكر من أجل الحفاظ على جاهزية الجميع وتجنب تشتيت تركيزهم قبل مواجهة الخميس.

ويتطلع الدراويش لاستعادة مسيرة النتائج الإيجابية لاسيما أن الفريق سيظهر بثوبه الجديد بعد إبرام سبع صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

يذكر أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن قد نجح في انهاء أزمة إيقاف القيد بعد جهود كبيرة خلال الأشهر الماضية.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي المران الرئيسي منذ قليل ،وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء ضيفه سيراميكا الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية لحساب منافسات الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري المحلي.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفني بغرض إصلاح الأخطاء.

كما اشتمل المران على تدريبات بدنية تحت إشراف أحمد سامح مخطط الاحمال.

وأدى حراس المرمى تدريبات حول سبل التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات.

واختتم المران بتقسيمة حماسية للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.