شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم ملعب حلمى زامورا لشركة إصلاح النجيل الطبيعى بعد قمة الشباب 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت الشركة المتخصصة في إصلاح وترميم النجيل الطبيعى، ملعب حلمى زامورا من أجل إعادة تأهيله ليصبح صالحًا لاستضافة تدريبات الفريق الكروى الأول، ومباريات قطاع الناشئين في المرحلة المقبلة.

وتهالكت أرضية ملعب حلمى زامكورا بسبب إجراء الانتخابات الأخيرة على أرض الملعب، وكان من المنتظر أن يتم بدء أعمال الصيانة يوم السبت الماضى، إلا إنه تم التأجيل لحين انتهاء فريق مواليد 2005 من إقامة مباراته أمام الأهلى، والتي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، وفاز الأحمر بهدفين دون رد.

ونقل الفريق الكروى الأول بالزمالك تدريباته للملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى لحين انتهاء أعمال الصيانة.