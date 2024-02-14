شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد الكرة: حسام حسن رفض الحديث في أي شيء خاص بعقده تقديرا لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة، عن توقيع التعاقد مع الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن وجهازهم الفني، من اليوم وحتى نهاية فعاليات كأس العالم 2026، موضحا أن التعاقد مع المدرب الوطنى، يهدف للتناغم بين القديم والجديد.

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة "CBC"، أن هناك دعم كبير من الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة، متمنيا التوفيق للكابتن حسام حسن، موضحا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غدا بالعاصمة الإدارية للإعلان عن بقية الجهاز الفني ورؤية الكابتن حسام حسن، وكل التفاصيل حو التعاقد.

وواصل: "ثقتنا كبيرة للغاية في حسام حسن في نجاحه مع منتخب مصر وسنوفر له كل متطلباته لتحقيق أهداف المنتخب خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن حسام حسن رفض الحديث في أي شيء خاص بعقده تقديرا لمصر، مردفا: "العقد معقول جدا، وهو قال يعني هرفع قضية على بلدي، أنا متعاقد مع مصر، واحنا قدرنا هذا الأسلوب في التعامل".

من جانب آخر، لفت نائب رئيس اتحاد الكرة، إلى أن التواصل بين مصر والسعودية على مستوى الرياضة مستمر بشكل دائم، معربا عن ثقته في تنظيم بطولة الكأس بشكل مميز للغاية.