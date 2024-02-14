شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة مالية على عمار ياسر والجهاز الفنى يدرس عدم تصعيده للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، على توقيع عقوبة مالية على عمار ياسر لاعب فريق الشباب مواليد 2005، بعدما انفعل اللاعب عقب استبداله فى الشوط الأول من مباراة الأهلى، واتجه الى غرفة خلع الملابس، الا أن عبد الواحد السيد تحدث معه وحذره من هذا التصرف، واعاده لمقاعد البدلاء مرة أخرى.

وانفعل عمار ياسر أثار حفيظة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول الذى كان حريصًا على مشاهدة المباراة، الأمر الذى دفعه للتحدث مع عبد الواحد حول إمكانية عدم تصعيد اللاعب مع الفريق الأول في الفترة المقبلة.

وفاز فريق شباب الأهلى 2005 على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء على ملعب حلمى زاموار داخل مقر النادي بميت عقبة على في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للشباب.

افتتح محمد أحمد شيبة التسجيل لشباب الأهلى أمام الزمالك بالدقيقة 27 قبل أن يضيف محمد رأفت الهدف الثانى في الدقيقة 81 من عمر المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء.