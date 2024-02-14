رسميًا.. تعرف على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب الوطني.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر كالتالي :

طارق سليمان: مدرب عام

محمد عبد الواحد: مدرب

سعفان الصغير: مدرب حراس

مانويل باريونوفو: مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر: مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري .

ومن المقرر أن يناقش حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب "العميد" في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

ومؤخرا، عقد ابراهيم حسن مدير منتخب مصر اجتماعا تنسيقيا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الدورة.