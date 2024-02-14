منتخب الشاطئية يخوض تدريبه الرئيسى استعدادا لمواجهة الإمارات فى افتتاح كأس العالم 

ياسر رشاد - القاهرة - خاض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى تدريبه الأساسى فى دبى،استعدادا لخوض مباراة الافتتاح أمام الإمارات فى افتتاح بطولة كأس العالم، يوم الخميس المقبل.

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واستبدل الجهاز الفنى حسام باولو بدلا من عبدالرحمن الشافعي،بعدما أثبتت التقارير الطبية إصابته فى العضلة الامامية واحتياجه لمدة طويلة من العلاج والتأهيل.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية،والذى أكد ثقته الكاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق نتائج مرضية للجماهير ولمجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والذى يدعم المنتخب بشكل كامل.