اتحاد الكرة يكشف سر غياب بركات وحازم إمام عن توقيع عقود التوأم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن عدم حضور الثنائى حازم إمام ومحمد بركات توقيع التوأم حسن عقود تدريب منتخب مصر لظروف خاصة وليس لرفضهما تواجد التوأم على رأس القيادة الفنية كما يثار فى الإعلام.

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أضاف الكومى خلال تصريحات هاتفية عبر برنامج ملعب الشمس:" تم تأجيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب من أجل إقامته فى العاصمة الإدارية ذلك الصرح الكبير، ونأمل أن تكون البداية موفقة لنا جميعاً ".

وواصل:" تأجيل المؤتمر للترويج للعاصمة الإدارية من أجل مصلحة الوطن ونظراً للتكلفة المادية الأقل ومشروع الهدف ما زالت الأمور قبل الإنشاء لذلك لم يتم إقامة المؤتمر فيه".

وأكمل الكومى:" الكابتن حازم إمام ومحمد بركات أعلنا تأييدهم الكامل للجهاز الفنى بقيادة التوأم حسام وإبراهيم وحسن وكذلك عامر حسين".

وأردف:" لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيل عقد حسام حسن مع منتخب مصر والمدرب الوحيد الذى من حقه الإعلان عن القيمة المادية للعقد والتوأم حسن لم يتحدثا فى أى تفاصيل مالية فى العقد أو أى شروط، وتركنا الحرية كاملة لهما لتشكيل الجهاز الفنى للمنتخب".