علاء عبدالعال: الجونة قدم مباراة كبيرة أمام المصري وركلة الجزاء غير صحيحة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة، أنه كان يتمنى تحقيق فريقه الانتصار على المصري البورسعيدي، لكنه استقبل هدف التعادل بخطأ دفاعي في الدقائق الأخيرة من المباراة، مشيرًا إلى أن كرة القدم دائما فيها أخطاء.

وقال عبدالعال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الحكم قام بطرد أحمد شوشة لاعب الجونة، بعد مشادة مع باهر المحمدي لاعب المصري، والحكم سمع (شوشة) فقط، وكنت حزين للغاية بعد هدف التعادل، وكنت أتمنى الفوز في ظل امكانيات الجونة حاليا".

وأضاف: "سعيد بأداء لاعبي الجونة، والذي يضم لاعبين شباب، ونجح في تقديم مستوى طيب أمام المصري الذي يضم لاعبين بمبالغ كبيرة، وأعتقد أن ركلة الجزاء ضدنا غير صحيحة، ولا يوجد اي تلامس، واعادت المنافس للمباراة".

وأكمل: "لدينا مباراتين مؤجلتين أمام بيراميدز وفيوتشر كما سيتم تأجيل مواجهة الزمالك بسبب نهائي كأس مصر".

وزاد: "فقدنا بالتأكيد أحمد بلحاج الذي عاد لصفوف سيراميكا كليوباترا، والذي استغل بند في التعاقد يمنحه امكانية عودته في يناير، ورغم ذلك نحن دائما نسعى لتقديم نتائج جيدة".