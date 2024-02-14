"بفارق 185 ألف دولار".. راتب مدرب منتخب مصر ما بين حسام حسن وفيتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وجاء ذلك بعد فشل منتخب مصر بقيادة فيتوريا في تخطي دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2023، عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 8-7.

راتب مدرب منتخب مصر ما بين حسام حسن وفيتوريا

وكشف الاتحاد المصري أنه من ضمن أسباب اختيار مدير فني وطني لمنتخب مصر، هو طلبات المدربين الأجانب غير الطبيعية والمغالاة في الراتب الشهري.

وفي نفس التوقيت تأخر الاتحاد في إقالة المدرب روي فيتوريا، بسبب المفاوضات على الشرط الجزائي للعقد "3 أشهر" البالغ 800 ألف دولار، حيث كان يتقاضى البرتغالي 200 ألف دولار في الشهر الواحد.

وبعد صرف النظر عن التعاقد مع مدرب أجنبي، تم تعيين حسام حسن مديرا فنيا براتب 15 ألف دولار فقط في الشهر الواحد، وبفارق 185 ألف دولار عن فيتوريا.

وكشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري المصري لكرة القدم، محمد أبو الوفا، راتب حسام حسن الذي يتقاضاه مع منتخب مصر.

وقال أبو الوفا عبر قناة "أون تايم سبورت": "راتب حسام مع منتخب مصر مثل ما كان يحصل عليه في فيوتشر، مليون جنيه شهريا".

ومنذ قليل أكد مراسل قناة "بي إن سبورت" عبر حسابه على منصة "إكس" تويتر سابقا، أن حسام حسن يتقاضى ما يعادل 15 ألف دولار شهريا، وجميع أفراد الجهاز الفني 32 ألف دولار.

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