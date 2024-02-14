"في بيان رسمي".. الإسماعيلي يطلب عدم إذاعة مباريات الفريق بداية من لقاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - طلب نادي الإسماعيلي عبر بيان رسمي عدم إذاعة مباريات الفريق بداية من لقاء الزمالك.

وجاء بيان الإسماعيلي الرسمي كالتالي: "قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن مخاطبة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدم بث مباريات الفريق بدءً من مباراة الزمالك المقرر إقامتها على ملعب الإسماعيلي".

واختتم: "وذلك لإخلال الشركة ببنود التعاقد وعدم الالتزام بسداد مستحقات النادي بالإضافة لعدم السماح بوضع إعلانات الشركة خلال مباريات الفريق بملعبه لنفس السبب".

الجدير بالذكر أن نادي الإسماعيلي يلاقي نظيره الزمالك يوم الاثنين "19 فبراير 2024"، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

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