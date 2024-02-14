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التقرير الطبي يقترب من إنهاء مسيرة السولية في الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن التقرير الطبي الخاص بإصابات عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليس في صالحه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "التقرير الطبي اشتمل على أن إصابات عمرو السولية من المتوقع أن تتكرر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، والجهاز الطبي حذر من هذا الأمر".

وأضاف أمير هشام: "حال تم سؤال الجهاز الطبي عن إمكانية تجديد عقد السولية، سيكون الرد بالرفض ولكن ليس هذا من صلاحياته، ولكن الإصابات والتقرير الطبي يجعل فرص تجديد عقده داخل النادي ضعيفة للغاية".

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