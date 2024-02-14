ميدو يكشف طريقة لعب جوزيه جوميز مع الزمالك.. وسر تغيير مركز نداي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك خطة وطريقة لعب جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض خلال الفترة القادمة.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جوزيه جوميز سيلعب بخطة 4-2-3-1".

وأضاف: "ثلاثي خط الوسط في تشكيل الزمالك بنسبة كبيرة سيكون هو نبيل دونجا ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد، وفي وقت من الأوقات سيكون دونجا وعبد الله السعيد وأوباما أو أحمد حمدي، وناصر ماهر سيدخل في الحسابات أيضًا".

وتابع: "هؤلاء اللاعبين مع شيكابالا وزيز ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وعبد الشافي والمثلوثي وحسام عبد المجيد وعمر جابر ومحمود علاء، سيكونون هم قوام الزمالك في الفترة القادمة".

وأكمل: "إبراهيما نداي تم تغيير مركزه إلى مركز الظهير أيسر، وهذا تفكير صحيح بنسبة 100% من جوزيه جوميز".

وواصل: "ظهور أحمد سليمان في إحدى القنوات الخاصة؟ كنا نتمنى أن يظهر بشكل دائم على قناة الزمالك، لأنه المشرف على الكرة في نادي الزمالك حاليًا".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "ظهور أحمد سليمان الإعلامي في صالح الزمالك، فمن المهم أن يكون للزمالك تواجد إعلامي بشكل متنوع وفي منصات إعلامية متنوعة، وهذا ما يفعله الأهلي".