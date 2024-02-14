شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة اسكواش أون فاير بواشنطن بمشاركة 10 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة اسكواش أون فاير التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة بين 14 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 13 لاعباً ولاعبة من مصر بواقع 3 لاعبين في منافسات الرجال، وهم: عمر مسعد، يوسف إبراهيم، ويوسف سليمان.

و10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: هيا علي، ملك خفاجي، كنزي أيمن، منه وليد، منه حامد، ناردين جرس، سلمى الطيب، هنا معتز، أمينة عرفي، وزينة ميكيوي.

وجاءت مباريات المصريين في الدور التمهيدي للبطولة كالتالي:

ـ هيا علي والكندية دانيل راي

ـ ملك خفاجي وأنا سيرم

ـ كنزي أيمن ومنه وليد

ـ منه حامد وأنيتا هوبتون

ـ ناردين جرس وعيناء أماني

ـ سلمى الطيب ومارثا دومينجوز

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ 36 على التوالي ورقم 194 فى تاريخه، كما حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ23 على التوالي والـ 233 في تاريخها.