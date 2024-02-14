شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الأربعاء 14 / 2 / 2024 بالدوري المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري التى عادت بالأمس بعد فترة توقف طويلة بسبب كاس الأمم الأفريقية، حيث تقام اليوم ثلاثة مباريات مثيرة تجمع المقاولون العرب مع إنبى والاتحاد السكندري مع طلائع الجيش وأخيراً زد اف سى مع بيراميدز.

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري

الأربعاء 14 فبراير

المقاولون العرب & انبى..4 عصراً على استاد المقاولون

الاتحاد السكندري & طلائع الجيش..4 عصراً على استاد الاسكندرية

زد اف سى & بيراميدز..7 مساءً على استاد الدفاع الجوى

الخميس 15 فبراير

الإسماعيلى & سيراميكا..4 عصراً على استاد الإسماعيلية

بلدية المحلة & مودرن فيوتشر..4 عصراً على استاد غزل المحلة

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقه ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلي فى المركز الثامن والزمالك الثانى عشر

تراجع النادي الأهلي قبل فترة التوقف الدولى إلى المركز الثامن فى جدول الترتيب، بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية ومن بعدها كأس السوبر، ما أدى إلى تأجيل عدة مباريات بالدورى للفريق الأحمر، ليقبع في المركز الثامن برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وجدير بالذكر أن الفريق الأحمر هو الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن بدورى NILe.

بينما على الجانب الآخر، وفى قلعة ميت عقبة، تراجع نادى الزمالك للمركز الـ 12 فى جدول الترتيب، حصدها الفريق الأبيض بعد 8 مباريات حصد خلالها 11 نقطة فقط، حيث تلقى الزمالك الهزيمة في 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، وهو ما أدى إلى تغيرات جذرية فى فترة التوقف بضم 11 صفقة وتغيير المدير الفني.



