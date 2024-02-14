أبو الرجال : أمم أفريقيا الأخيرة أظهرت للقارة جودة التحكيم المصري

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمود أبو الرجال الحكم المساعد الدولي لبرنامج رقم ١٠ مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى في الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء على اداء التحكيم المصري بفعاليات بطولة امم افريقيا الاخيره التي اختتمت فعاليتها بدولة كوت ديفوار مساء يوم الاحد الماضي وانتهت بتتويج اصحاب الارض باللقب القاري للمرة الثالثه في تاريخهم على حساب نيجيريا بالفوز بثنائية مقابل هدف.

وقال ابو الرجال في تصريحاته ..

- توفيق من ربنا أداء التحكيم المصري في بطولة أمم إفريقيا ودائما نكون في حالة تركيز عالية في البطولات الكبرى ونقدم أفضل ما عندنا

- مباراة الافتتاح للكان أظهرت صورة التحكيم المصري بشكل جيد

- الحكام المصريين من الأفضل في إفريقيا والعالم وإن شاء الله يكون عندنا حكام مصريين في كأس العالم القادمة

- ليس هناك فارق بين أداء الحكام في الدوري المصري والتحكيم في بطولات إفريقيا لكن هنا في مصر هناك ضغوط وكل فريق يريد أن يفوز بالمباراة وممكن يكون هناك سوء توفيق أو أخطاء تقديرية غير مقصودة من بعض الحكام