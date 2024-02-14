شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعسكر اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد الإسماعيلية في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بفندق النادى.

أثبتت الأشعة التي خضع لها مروان حمدى لاعب الإسماعيلي إصابته بمزق فى وتر العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن الدراويش لمدة شهر، ووضع طبيب الفريق برنامجا تأهيليا للاعب حتي يعود للانتظام فى التدريبات.

ويحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف.

ونجح النادي الإسماعيلي فى ضم مجموعة مميزة من اللاعبين هم هشام محمد، وإريك تراوري، وأحمد الشيخ، وعبد الكريم مصطفى، وحاتم سكر، وعلي الملواني، وعبد الرحمن الدح، والكونغولي موزيس مهاجم مواليد 2005.