شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثانى جولات دور الـ 8 لتصنيف دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأربعاء، مواجهات قوية على صعيد ثانى جولات دور الـ 8 لتصنيف دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، طلائع الجيش مع سبورتنج وسموحة مع الاتحاد السكندرى وبتروجت مع الزمالك وإيسترن كومبانى مع الأهلى.

والفرق الأربعة الفائزة من مجموع اللقائين فى كل مجموعة تصنف فى المستوى الأول والفرق الخاسرة ضمن المستوى الثانى، على أن يقام يوم الخميس 15 فبراير قرعة لتحديد أطراف الدور المقبل " البلاى أوف".