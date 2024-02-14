شبانة: تصريحات دويدار وعبدالمنصف غريبة .. والحضري من علامات الكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن ردود الأفعال القطرية والأردنية بعد نهائي كأس آسيا غير لائقة تمامًا، مشيرا إلى أن الإعلام القطري كان عليه أن يكون الردود أقل حدة، وأن يتم التعامل بمنطق مختلف، خصوصا أنهم البطل المتوج بالبطولة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "منتخب قطر قدم مستوى قوي خلال امم آسيا، ولم يعجبني تصريحات الصحافة القطرية بعد الاتهامات الأردنية ضد طاقم حكام النهائي".

وأضاف: "تصريحات محمد عبدالمنصف بشأن عصام الحضري غريبة للغاية، فإذا كان الحضري ليس موهوب، فمن يكون الموهوب، فوجئت بتصريحات مدرب حراس الزمالك السابق".

وأكمل: "الحضري أثبت جدارة غير طبيعية في تاريخ الكرة المصرية، بعيدًا عن شخصية الحضري، لكن لا يمكن أن نختلف على أنه حارس أسطوري، وكذلك محمد الشناوي أيضا من الحراس الكبار وفي خلال فترة بسيطة أصبح من أبرز اللاعبين في مصر".

وزاد: "هناك تصريحات غريبة تخرج من نجوم الكرة المصرية ولا أصدقها في بعض الأحيان، واخرهم تصريحات أحمد دويدار بشأن زيزو، وانتقاده بشأن أنه لاعب محلي، رغم أنه اللاعب الأبرز في مصر خلال الموسمين الماضيين، واستقبل عروض بملايين الدولارات من السعودية وقطر، وهو ليس ذنبه أن المدربين يستغلونه في مركز آخر بعيد عن المركز الذي يشهد تألقه".