شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستدرج الطلائع "المنتشى" على ستاد الإسكندرية بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج الاتحاد السكندري نظيره طلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري

وحقق زعيم الثغر الفوز على الداخلية بهدف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما حقق الطلائع الفوز على زد اف سى بهدف دون رد في أخر ظهور.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف، في المقابل يحتل الطلائع المركز الخامس برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وطالب طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري لاعبيه بتحقيق الفوز على الطلائع لمصالحة جماهيرهم الغاضبة بعد الخروج من كأس الرابطة.

فيما يدخل الطلائع مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لنهائى كأس الرابطة ويسعى عبد الحميد بسيونى لمواصلة الانتصارات بالدوري لإقتحام المربع الذهبى.

ويغيب عن الطلائع أمام الاتحاد السكندري كل من حسام دقدوق وحسن مجدى وعمر السعيد وأحمد الشيخ ومحمد سمير بسبب الإصابة.