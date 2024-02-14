شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تطير اليوم إلى الجزائر لمواجهة بلوزداد بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي في الثالثة من عصر اليوم ،الأربعاء، إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتستقل بعثة الأهلي طائرة خاصة تنقلها إلى العاصمة الجزائرية، ومن ثم التحرك إلى فندق الإقامة للمبيت به قبل خوض المران الأخير غدا ومن ثم خوض المباراة المقرر لها التاسعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه المسافرة إلى الجزائر قبل السفر بساعات والأقرب للسفر هم مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وكريم الدبيس ومروان عطية وإمام عاشور واليو ديانج وعمرو السولية وطاهر محمد ومحمود كهربا وأنتوني موديست ومحمود كهربا وكريم فؤاد ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة.

فيما يغيب كلا من عمر كمال ومحمود الزنفلي لعدم القيد الأفريقي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ووسام أبو علي وكريستو للإصابة ، فيما مازال موقف الثنائي بيرسي تاو وديانج مُعلق بسبب الإصابة أيضاً.