شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تطير اليوم إلى الجزائر لمواجهة بلوزداد بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي في الثالثة من عصر اليوم ،الأربعاء، إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه المسافرة إلى الجزائر قبل السفر بساعات والأقرب للسفر هم مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وكريم الدبيس ومروان عطية وإمام عاشور واليو ديانج وعمرو السولية وطاهر محمد ومحمود كهربا وأنتوني موديست ومحمود كهربا وكريم فؤاد ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة.
فيما يغيب كلا من عمر كمال ومحمود الزنفلي لعدم القيد الأفريقي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ووسام أبو علي وكريستو للإصابة ، فيما مازال موقف الثنائي بيرسي تاو وديانج مُعلق بسبب الإصابة أيضاً.
وكان مجلس الأهلي قد قرر تكليف محمد الجارحي، عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق المتوجهة إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كل الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.
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