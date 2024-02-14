شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستدرج إنبى بالجبل الأخضر اليوم فى الظهور الأول لعودة وياسين بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المقاولون العرب نظيره انبى في الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري

وخسر المقاولون العرب من البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما حقق انبى الفوز على بلدية المحلة بثلاثية دون رد في أخر ظهور.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 18 هدف، في المقابل يحتل انبى المركز الثانى برصيد 19 نقطة بعدما لعب 11 لقاء فاز في 6 مباريات وتعادل في لقاء وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لمحمد عودة مديراً فنياً للمقاولون العرب في الدوري حيث قاد ذئاب الجبل في مباريات كأس الرابطة بعد توليه المسئولية خلفاً لشوقى غريب، ويرغب عودة في تحسين مسار الذئاب بجدول المسابقة.

ومن جانبه طالب سيد ياسين المدير الفني لإنبى لاعبيه بتحقيق الفوز على المقاولون في أول مباراة يقودها فنياً للفريق البترولى خلفاً لتامر مصطفى الذى رحل مؤخراً لتدريب فيوتشر.