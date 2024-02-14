اليوم.. المقاولون العرب يستضيف انبي في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب نظيره إنبي فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري.



ويتواجد المقاولون العرب في المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة، وخسر 5 مباريات وتعادل في 4 أخرى.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة استعداداته لمواجهة إنبي، ضمن الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وانتظم فريق المقاولون في معسكر مغلق قبل مباراته المرتقبة مع النادي البترولي في ظل غياب عدد من اللاعبين للإصابة.

وحرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، علي مؤازرة الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة محمد عودة المدير الفني في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة ، المشرف العام علي الكرة قبل مباراة إنبي بالدوري المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة 12 للدوري .