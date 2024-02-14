موعد مباراة المقاولون العرب وإنبي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب احمد عثمان بالجبل الاخضر مباراة المقاولون العرب وإنبي عصر اليوم، في مباراة من العيار الثقيل التى ستجمع بينهما في اطار الجولة الـ 12 من منافسات الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة المقاولون العرب وإنبي في الدوري الممتاز

وتقام مباراة المقاولين العرب مع إنبي اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري المتتاز موسم 2023-2024.

القنوات الناقلة لمباراة المقاولين العرب وإنبي في الدوري المصري



وتذاع مباراة المقاولين العرب مع إنبي في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري المتتاز موسم 2023-2024، عبر قناة أون تايم سبورت1.