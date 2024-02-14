اخبار الرياضه

موعد مباراة المقاولون العرب وإنبي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب احمد عثمان بالجبل الاخضر مباراة المقاولون العرب وإنبي عصر اليوم، في مباراة من العيار الثقيل التى ستجمع بينهما في اطار الجولة الـ 12 من منافسات الممتاز.


موعد مباراة المقاولون العرب وإنبي في الدوري الممتاز

وتقام مباراة المقاولين العرب مع إنبي اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري المتتاز موسم 2023-2024.

 

القنوات الناقلة لمباراة المقاولين العرب وإنبي في الدوري المصري 


وتذاع مباراة المقاولين العرب مع إنبي في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري المتتاز موسم 2023-2024، عبر قناة أون تايم سبورت1.

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا