انطلاق منافسات كأس مصر للكانوي والكياك بنهر النيل في القاهره

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الأربعاء منافسات بطولة كأس مصر للكانوي والكياك التي يقيمها الاتحاد المصري للعبة برئاسة اللواء ايمن شويته بنهر النيل بالقاهره خلال الفتره من 14 - 17 فبراير 2024.

تقام البطولة والتي تأتي استمرارا لخطة النشاط المحلي للإتحاد المصري للكانوي و الكياك لنشر اللعبه وزيادة اعداد المشاركين بمشاركة 235 لاعب ولاعبه يمثلون 14 نادي من مناطق الاتحاد المختلفة.

والأنديه المشاركه هي ( نادي اتحاد الشرطة ، نادي يخت الجيزة ، نادي المقاولين العرب ، نادي المصري للتجديف ، نادي الكهرباء للتجديف ، نادي المعدية ، نادي البنك الاهلي ، اليخت المصري ، نادي الصيد ، نادي البحري اليوناني ، نادي تجديف بورسعيد ، نادي السلام البحري ، نادي تجديف الاقصر ، نادي تجديف اسوان

و من المقرر استمرار المنافسات حتى غدا الخميس على ان تقام بعد غد الجمعه سباقات البارا كانوي في منافسات الفردي 200 متر ، 500 متر للسيدات و الرجال



و يدير البطولة الحكم الدولي احمد حلمي غريب و يترأس حكام البطوله الحكم الدولي ك عصام فخري

تقام البطوله بنهر النيل (مجري كوبري الجلاء ) - القاهرة أمام نادي يخت الجيزة.