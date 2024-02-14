موعد مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندري، عصر اليوم، فيى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



موعد مواجهة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

ومن المقرر ان تنطلق مباراة طلائع الجيش أمام نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وطلائع الجيش

وتذاع مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، حيث لعب زعيم الثغر 9 مباريات، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

كما يقع فريق طلائع الجيش في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، حيث لعب الفريق 11 مباراة، فاز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراتين، بينما تلقى الخسارة في 4 مواجهات.



قائمة الاتحاد السكندري

المهدي سليمان، عمر صلاح، هشام صلاح، إسلام أبو سليمة، سيف تقا، مصطفى إبراهيم، كريم الديب، أحمد غنيم، عمرو صالح، ناصر ناصر، شريف رضا، عبد الغني محمد، بلال السيد، عمر الوحش، مورو ساليفو، فوزي الحناوي، بنجامين بواتينج، بيكالي أوبامي، مابولولو، محمود سطوحي.