ريان: تعجبت من رحيل نجلى عن الأهلى..وتفوق على مصطفى محمد فى تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن نجله أحمد رحل عن القلعة البيضاء دون رغبته مؤكداً أنه تعجب من قرار مسئولى النادى بالاستغناء عن خدماته رغم عدم حصوله على الفرصة كاملة،ومنحها لأخرين.

أضاف ياسر ريان خلال حواره مع مجدى عبد الغنى على ملعب الشمس:" نجلى أحمد عنده إصرار غير طبيعى مع الجونة وسيراميكا كان هداف وفترة تركيا تفوق على مصطفى محمد فى الدورى التركى وهذا حقه وليس لأنه نجلى".

تابع ريان:" استغربت رحيل نجلى أحمد عن النادى الأهلى،وعندما سألته أخبرنى بأنهم لا يريدونه فى الفريق،وطالبته بالصبر لكنه أصر على الرحيل بسبب حصوله على الفرصة،والنادى الأهلى وضع شرطاً يحق له استعادة أحمد مقابل دفع 22 مليون لسيراميكا".

وواصل ريان:" رفضت التدخل لأحمد فى مسألة رحيله عن القلعة الحمراء،لكنه ما زال أولوياته اللعب للنادى الأهلى فى الفترة القادمة خاصة أنه ناديه الذى تربي فيه،وونتظر نهاية الموسم لنرى النادى الأهلى سيدفع الـ22 مليون ويستعيده أما يرفض عودته".