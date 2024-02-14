طلائع الجيش في مواجهة صعبة أمام الاتحاد السكندري في الدوري اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندري في الرابعة عصر اليوم الأربعاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.



يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، فيما يقع طلائع الجيش بنفس الرصيد في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.



واختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، على أرض ملعب استاد الاسكندرية الرياضى، في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى الممتاز .

وضربت الغيابات صفوف الجيش قبل مباراته مع الفريق السكندري، وأثبتت الاشعة التي خضع لها التونسى حسام دقدوق، مدافع طلائع الجيش، إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة، ليتأكد غيابه عن الفريق قرابة الثلاثة أسابيع، فيما أثبتت الأشعة التي خضع لها عمر السعيد مهاجم طلائع الجيش إصابته بشد بسيط فى العضلة الخلفية .

بينما يستمر غياب الثلاثى أحمد الشيخ وحسن مجدى ومحمد سمير لاعبى الطلائع عن فريقهم فى مباراة الاتحاد المقبلة بسبب الاصابة.