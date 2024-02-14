الأهلى يواجه ايسترن والزمالك مع بتروجت بثاني جولات دور الثمانية لتصنيف دورى الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام على مدار اليوم الأربعاء، مواجهات قوية على صعيد ثانى جولات دور الـ 8 لتصنيف دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، طلائع الجيش مع سبورتنج وسموحة مع الاتحاد السكندرى وبتروجت مع الزمالك وإيسترن كومبانى مع الأهلى.

والفرق الأربعة الفائزة من مجموع اللقائين فى كل مجموعة تصنف فى المستوى الأول والفرق الخاسرة ضمن المستوى الثانى، على أن يقام يوم الخميس 15 فبراير قرعة لتحديد أطراف الدور المقبل " البلاى أوف".

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والسيدات والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة.

وسيقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و1مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.