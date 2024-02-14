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الاهلي والزمالك ينقذان اتحاد الكرة من ورطة الشرط الجزائي لـ فيتوريا

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علي معلول - الأهلي والزمالك

علي معلول - الأهلي والزمالك

لجأ اتحاد الكرة إلى الاهلي والزمالك لحل أزمة الشرط الجزائي للبرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل عن تدريب منتخب مصر بعد الاخفاق في كأس أمم إفريقيا.

وقال الاعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية أن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اتفق على رحيل روي فيتوريا عن تدريب منتخب مصر مع دفع الشرط الجزائي والذي يبلغ 720 الف دولار كراتب ثلاثة أشهر.

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وأضاف شوبير: “مسئولو اتحاد الكرة قرروا خوض نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك في المملكة العربية يوم 8 مارس المقبل، حيث سيحصل اتحاد الكرة على 2 مليون دولار من الجانب السعودي”.

واختتم: “اتحاد الكرة سيسدد الشرط الجزائي لروي فيتوريا من الأموال التي سيحصل عليها من خوض نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك في السعودية”.

وكان الاهلي قد تأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز على إنبي بثلاثية مقابل هدف في نصف النهائي، فيما تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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