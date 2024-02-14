"جماهير الزمالك كبيرة".. ناصر ماهر يكشف كواليس ما دار بينه وحسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف ناصر ماهر لاعب الزمالك الجديد، كواليس ما دار بينه وبين حسام حسن، عقب توليه القيادة الفنية لمودرن فيوتشر.

وتولى حسام حسن تدريب مودرن فيوتشر، قبل تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر، وكان ماهر لاعبا في صفوف الأول حينها، قبل انتقاله إلى الزمالك.

وقال ماهر عبر قناة إم بي سي مصر: "أخبرت حسام حسن فور وصوله مودرن فيوتشر وقبل بداية المران الأول بانتقالي إلى الزمالك، ولم يقف في طريقي، تحدث معي فقط".

وأضاف: "قال لي لن أقف في طريقك وجماهير الزمالك كبيرة، سبق و تدربت تحت قيادة حسام حسن، وأخبرني أنه على المستوى الفني يريدني، لكنه لن يقف أمام رغبتي".

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