بقرار كولر.. الخليج 365 يكشف سر استدعاء "أبو الخير" لمران الأهلي الأخير قبل السفر للجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - قام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، باستدعاء مصطفى أبو الخير، لاعب فريق الشباب 2003، لمران الفريق الأحمر، قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتتوجه بعثة الفريق الأحمر، اليوم إلى الجزائر، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلم موقع الخليج 365، أن مارسيل كولر، قام باستدعاء "أبو الخير" لمران الأهلي الأخير الذي أقيم صباح اليوم قبل التوجه إلى الجزائر، من أجل تعويض الغيابات في مركز وسط الملعب.

وأوضح المصدر، أن هناك أزمة في وسط ملعب الأهلي بعد إصابة أليو ديانج وغياب أحمد نبيل كوكا وعدم الجاهزية الفنية لكريم نيدفيد بجانب غموض موقف عمرو السولية الذي تعرض للإصابة بكدمة في السمانة خلال مران الأمس وسوف يحسم موقفه اليوم من رحلة السفر.

وأوضح: "كولر معجب بمستوى مصطفى أبو الخير، بعدما شارك معه في المعسكر الماضي بدولة الإمارات، وهو ما جعله يقوم باستدعائه".

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