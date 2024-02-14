شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد يتوج بذهبية الربيع الصينى للوشو كونغ فو باستاد القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج أحمد محمد سعيد بالمركز الأول، والميدالية الذهبية، فى بطولة الربيع الصينى للوشو كونغ فو فى وزن 67 ك، والتي أقيمت بصالة استاد القاهرة ، حيث فازاللاعب بالميدالية بعد التغلب على منافسه ياسين محمد لفرق تحت 14 سنة، ليتوج بالذهبية والمركز الأول في البطولة بالنهائى.

أقيمت البطولة بمشاركة 4500 لاعب ولاعبة من 200 هيئة رياضية ومركز شباب ونادي لجميع المراحل السنية، والتي يتواجد بها لاعبون من دولة الصين.

شهد ختام البطولة السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانج، شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ، يانج رونغهاو وزير مفوض- رئيس المركز الثقافي الصيني، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من كبار الشخصيات من الجانبين المصري والصيني.



اللاعبون فى البطولة



احمد محمد سعيد