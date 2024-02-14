شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير الكرة يخطفون الأضواء في الفلانتين .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجوم الكرة مليئة بالتحديات والمواقف الصعبة والشائعات الصادمة ولكنها أيضا مليئة بالحب والرومانسية والغرام، وكثيرا ما نجد زوجات لاعبى كرة القدم يقفن فى الصفوف الأولى لتشجيعهم، وبالأخص فى المباريات المهمة.

وتظل حياة نجوم الكرة صارمة للغاية ما بين تدريبات ومباريات وسفريات حتى يظهر فيها "النص الحلو"، فتتبدل الأحوال ويصبح اللاعب حالماً فى أجواء الرومانسية والغزل مع زوجته، ورغم السرية التى يفرضها نجوم الكرة المصرية على حياتهم الشخصية وتحديدًا على زوجاتهم استطاعت الكاميرات التقاط الصور لهم لتكشف عن الجانب الخفى في حياة مشاهير الساحرة المستديرة.

ورغم أضواء النجومية يحتفظ نجوم الكرة المصرية بمشاعر خاصة مع زوجاتهم فبعضهم اختار شريكة حياته مبكراً قبل بداية رحلة التألق وعندما أصبح بين أساطير ونجوم الكرة في المحروسة لم تُبهره الأضواء، ولم تغره الجميلات والمعجبات، وظلت علاقته مع المحبوبة التي سرقت كل شىء، ولم تترك لأخريات مكانًا شاغرًا في قلبه مثل أي رجل أخر.

وتصبح زوجات مشاهير الكرة المصرية حديث وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد ظهورهن مع كل صورة لهذا النجم أو ذاك، لاسيما عند ظهورهن في التتويج بالألقاب مع أزاوجهم لمشاركتهم اللحظات السعيدة.

ويعرف جمهور كرة القدم كافة القصص المرتبطة بنجومهم المفضلين على المستوى الرياضي ولكن هناك قصصًا أخرى خارج الملعب لهؤلاء النجوم لا تقل جمالًا عن قصصهم الكروية.

لقطات عنف اللاعبين داخل ملاعب كرة القدم لا تتعارض أبدًا مع اللقطات الرومانسية التي تجمعهم بزوجاتهم.

وبمناسبة الفلانتين وتزامناً مع احتفال الشوارع المصرية بـ"عيد الحب"، نستعرض أشهر صور مشاهير الكرة مع "النص الحلو"..

احمد الشيخ وزوجته

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حمد بيكهام وزوجته سلمى

احمد عادل وزوجته

اسلام محارب وزوجته

اكرامى ورمضان وزوجتاهما

الحضرى وزوجته

أوسة ولقاء الخميسى

باسم مرسى وزوجته

بيبو وزوجته

جدو وزوجته

جدو وزوجته2

جنش وزوجته

حازم إمام وزوجته

حجازى وزوجته

حسام عاشور وزوجته ووليد صلاح وزوجته

حسام عاشور وزوجته

حسام غالى وزوجته 1

حسام غالى وزوجته

حسين الشحات مع أسرته

حمدى فتحى وزوجته

خالد الغندور مع زوجته وابناؤه

أحمد عادل وزوجته

رمضان صبحى وزوجته

زيدان وزوجته

شريف اكرامى وزوجته

صلاح مع اسرته

صلاح مع زوجته وبنته

صلاح يحتفل مع زوجته ماجى

عائلة جنش

عائلة صلاح

عائلة عمرو جمال

عائلة متعب

عائلة محمد بركات

عبد الرحمن مجدى وزوجته

عبد الله السعيد مع اسرته

عبد الله السعيد وزوجته

على معلول مع زوجته ونجله

عماد متعب ويارا نعوم

عمرو السولية مع زوجته وبنته

متعب ويارا والبنات

محمد فضل وزوجته

مصطفى محمد وعروسته

مؤمن زكريا مع زوجته

مؤمن زكريا وريهام