شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: تعاقدنا مع مجموعة مميزة من اللاعبين ومواجهة سيراميكا صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد حسام، مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى، عن التعاقدات الجديد للفريق بالإضافة إلى مواجهة سيراميكا المقرر لها غدا الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال أحمد حسام، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "تعاقدنا مع مجموعة مميزة من اللاعبين وهم مزيج من الشباب والخبرة وبأمر الله يحققون شيئا مميزا مع الفريق خلال المباريات المقبلة".

وعن مواجهة سيراميكا، علق قائلا: "لقاء سيراميكا صعب فهو فريق محترم ومنظم ويسير برتم مميز خلال المباريات الماضية وجهزنا للقاء بشكل مميز ونتمنى التوفيق"

وتابع: "نواجه سوء توفيق كبير في المباريات رغم الظهور بشكل مميز ونتمنى أن يقف التوفيق معنا خلال المباريات المقبلة، وأشكر الجماهير على دعهم الدائم للفريق وأطالبهم بالدعم خلال المرحلة المقبلة لتحقيق ما يريده من نتائج إيجابية".

ويخوض الدراويش مرانه الأخير اليوم على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بفندق النادى.

أثبتت الأشعة التي خضع لها مروان حمدى لاعب الإسماعيلي إصابته بمزق فى وتر العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن الدراويش لمدة شهر، ووضع طبيب الفريق برنامجا تأهيليا للاعب حتي يعود للانتظام فى التدريبات.

ويحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا