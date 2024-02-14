5 مصريين يخوضون منافسات اليوم الثاني ببطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبي

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف اليوم الأربعاء، منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي، منافسات بطولة فزاع الدولية والتي تستمر حتى 16 فبراير الجاري، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك في منافسات اليوم الأربعاء 5 لاعبين مصريين كالتالي:

يبدأ عبدالرحمن يوسف شبيب منافسات الوثب الطويل، في الفئة الطبية T46 في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

وتخوض شيماء سامي منافسات رمي القرص، في الفئة F56، في الساعة 3:05 مساءً.

ويشارك كريم محمود عبدالتواب في منافسات الـ100 متر في الفئة الطبية T44، في الساعة 3:25 مساءً.

وعبد الرحمن يوسف شبيب في منافسات الـ100 متر في الفئة الطبية F46، في الساعة 3:30 مساءً.

بينما تخوض مها شعبان حسان، منافسات رمي القرص في الفئة الطبية F55، في الساعة 5:55 مساءً.

وأخيرًا يشارك مصطفى فتح الله، في منافسات 200 متر، في الفئة الطبية T37، في الساعة 7:15 مساءً.

يذكر أن منتخب مصر تُوج بميداليتين في اليوم الأول بالبطولة، حيث حقق اللاعب كريم محمود عبدالتواب الميدالية البرونزية في سباق 200 متر عدو في الفئة الطبية T44، بتحقيق زمن قدره 23.63 ث وهو رقم شخصي جديد له، كما حقق اللاعب جمعة محمد عبدالحميد الميدالية الفضية في سباق قذف القرص فئة F56 محققا رقما 38.32، وهو رقم شخصي جديد.

واحتل اللاعب إبراهيم بدر محمد، المركز الرابع في مسابقة رمي القرص فئة F56.

يرأس البعثة في الإمارات، إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وتضم قائمة منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي في بطولة فزاع الدولية كلًا من:

كريم محمود عبدالتواب - محمد كمال رمضان - إبراهيم بدر محمد - مصطفى فتح الله علي - جمعة محمد عبدالحميد - عبدالرحمن يوسف شبيب - شيماء سامي جابر - مها شعبان أبو سالم.

الجهاز الفني والإداري: محمد عيسى رئيس جهاز ألعاب القوى - أحمد نصر المراجي مدرب مسابقات الوثب والعدو - أحمد خيري ضاحي مدرب مسابقات الرمي - محمود رمضان العطار إداري.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.