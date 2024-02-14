تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل باريس سان جيرمان، مع نظيره ريال سوسيداد، فى المباراة التى تجمع بين الفريقين بالجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويعتلي باريس سان جيرمان اصدارة الترتيب بجدول مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة من 21 مباراة حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراة واحدة .

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: هيرنانديز، ماركينيوس، بيريرا، حكيمي.

في خط الوسط: أوجارتي، زايري-إيمري، مواني، ديمبيلي، أسينسيو.

في الهجوم: كيليان مبابي.