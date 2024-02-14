"بتورطوا حازم وبركات؟"..ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب صورة التوأم

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة نارية لأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريب منتخب مصر.

قال ميدو في لقاء تلفزيوني خلال تقديمه برنامجه على قناة "المحور": "اللي عمله اتحاد الكرة امبارح، أثناء توقيع العقود مع التوأم حسام وإبراهيم حسن غريب جدا".

أضاف: "كان على اتحاد الكرة، التوقيع مع التوأم في وجود مجلس إدارة الاتحاد بأكمله، وعند غياب أي عنصر من المجلس يجب شرح سبب الغياب في نفس البيان الرسمي، لعدم فهم الأمور بشكل خاطئ".

أكمل: "تخيل يغيب عن حدث مهم زي ده، أربعة أعضاء مهمين وهم عامر حسين ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات، ولم يتواجدوا في صور توقيع العقود مع حسام وإبراهيم حسن".

أوضح: "ما هي الرسالة التي يريد اتحاد الكرة إرسالها، هل هي أن حازم وبركات ليس لهم علاقة بالتعاقد مع حسام وإبراهيم حسن؟ انتم تورطون زملائكم في مجلس الإدارة".

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