شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد 9 لاعبين أمام سيراميكا في الدورى.. صفقتان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، خدمات 9 لاعبين أمام سيراميكا في المباراة المقرر لها السابعة مساء غد الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانى عشر من دورى Nile.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من الحارس محمد فوزي وكريم عرفات ومحمد مخلوف ومروان حمدي وهشام محمد وأحمد الشيخ للإصابة، ومحمد هاشم أحمد محسن وباسم مرسي للاستبعاد الفني لعدم الحاجة لخدماتهم، فيما يكثف الجهاز الطبي محاولاته لتجهيز محمد نصر للمباراة بعد الإصابة في التدريب.

وينهى فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء غد الخميس على ستاد الإسماعيلية في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بفندق النادى.

أثبتت الأشعة التي خضع لها مروان حمدى لاعب الإسماعيلي إصابته بمزق فى وتر العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن الدراويش لمدة شهر، ووضع طبيب الفريق برنامجا تأهيليا للاعب حتي يعود للانتظام فى التدريبات.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب جدول دور Nile برصيد 8 نقاط جمعها من 10 مباريات فقط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفا.