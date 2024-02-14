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مؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الفني لمنتخب مصر غدًا الخميس بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - يقام في الثانية ظهر غدًا الخميس بالعاصمة الإدارية المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب.

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب

وجاء كالتالي :

طارق سليمان : مدرب عام

محمد عبد الواحد : مدرب

سعفان الصغير : مدرب حراس .

مانويل باريونوفو :   مدرب أحمال "برازيلي

وليد بدر : مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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