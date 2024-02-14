شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الفني لمنتخب مصر غدًا الخميس بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقام في الثانية ظهر غدًا الخميس بالعاصمة الإدارية المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب.
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب
وجاء كالتالي :
طارق سليمان : مدرب عام
محمد عبد الواحد : مدرب
سعفان الصغير : مدرب حراس .
مانويل باريونوفو : مدرب أحمال "برازيلي "
وليد بدر : مدير إداري
كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري .
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