شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الفني لمنتخب مصر غدًا الخميس بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام في الثانية ظهر غدًا الخميس بالعاصمة الإدارية المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب. استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي : طارق سليمان : مدرب عام محمد عبد الواحد : مدرب سعفان الصغير : مدرب حراس . مانويل باريونوفو : مدرب أحمال "برازيلي " وليد بدر : مدير إداري كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري .

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