شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي تدريبه الأخير بالقاهرة قبل السفر للجزائر لمواجهة بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم ، الخميس، أخر مران بالقاهرة قبل تحرك الفريق إلى مطار القاهرة لبدء رحلة السفر إلى الجزائر على متن طائرة خاصة لخوض مباراة شباب بلوزداد بدوري ابطال أفريقيا التي ستقام في التاسعة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.

وشهد مران اليوم جمل تكتيتة من جانب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بجانب فقرة لحراس المرمى ، كما عقد المدير الفني محاضرة سريعة مع اللاعبين قبل إنطلاق المران لشرح بعض الأمور الفنية معهم.

وكان مجلس الأهلي قد قرر تكليف محمد الجارحي، عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق المتوجهة إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها التاسعة من مساء الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري بتوقيت القاهرة ، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كل الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وقرر مسئولو النادى الاهلى تأجيل موعد سفر فريق الكرة للجزائر لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة عصر اليوم الأربعاء بدلاً من أمس الثلاثاء، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر.