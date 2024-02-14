شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب تنس الطاولة في بطولة العالم بكوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخبا تنس الطاولة رجال وسيدات في منافسات بطولة العالم التي تقام بألمانيا في الفترة من 16إلى 25 فبراير الجارى، بكوريا الجنوبية.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة 10 لاعبين مقسمة الى كل من الرجال: عمر عصر - خالد عصر - محمد شومان - محمد البيلي - يوسف عبد العزيز

السيدات: دينا مشرف - هنا جودة - يسرا حلمي - مروة الهضيبي - مريم الهضيبي

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الرجال في أولى مبارياته مع رومانيا ثم البرتغال، وايران ، و تايلاند ، بينما يلتقى منتخب السيدات مع التشيك فرنسا أوكرانيا وكرواتيا.